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Giriş Tarihi: 1.10.2022 11:53 Son Güncelleme: 1.10.2022 12:39

Seda yaşam savaşının kaybetti

Antalya’da sabah evden motosikleti ile işe giderken otomobilin arkadan çarpması ağır yaralanan Seda Alptekin (23) 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Seda yaşam savaşının kaybetti

Antalya'da geçtiğimiz Perşembe sabahı saat 07.00 sularında meydana gelen kazada motosikleti ile AVM'deki işine giden Seda'ya otogar yanında arkadan otomobil çarptı. Kazayı göreler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Seda Alptekin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Seda Alptekin Cumartesi günü hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazadan sonra ifadesinin ardından serbest kalan otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

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Seda yaşam savaşının kaybetti
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