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Giriş Tarihi: 15.09.2026 12:18 Son Güncelleme: 15.09.2026 12:22

Sedat Ünal’ın cansız bedeni yol kenarında bulunmuştu! 18 yıl sonra çarpıcı gelişme: 7 şüpheli adliyeye sevk edildi!

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde işlenen ve yaklaşık 18 yıldır aydınlatılamayan Sedat Ünal cinayeti, yeniden yürütülen soruşturma ve elde edilen delillerin değerlendirilmesiyle çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor. Dosyayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. İşte detaylar...

İHA Yaşam
Sedat Ünal’ın cansız bedeni yol kenarında bulunmuştu! 18 yıl sonra çarpıcı gelişme: 7 şüpheli adliyeye sevk edildi!
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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT öncülüğünde oluşturulan özel ekip tarafından dosya yeniden ele alındı. Cinayete ilişkin yıllar önce elde edilen kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtları yeniden incelendi. Yapılan değerlendirmelerde, Ünal'ın olay gecesi son olarak görüldüğü ruhsatsız kumarhane ile cesedinin bulunduğu bölge arasındaki hareketlilik ve şüpheliler arasındaki irtibatlar yeniden mercek altına alındı.

CESEDİ KUMARHANE YAKININDA BULUNMUŞTU

Soruşturma kapsamında Ünal'ın öldürülerek atıldığı değerlendirilen bölgeye geldiği belirlenen Murat B.ve Hakan G. ile maktulle kumarhanede birlikte oyun oynadığı tespit edilen Durdu T. ve Yılmaz B., kumarhane işletmecisi Tahsin G. ile olay sırasında kumarhanede bulunan Tarkan G. ve Akif G. hakkında kasten öldürme suçundan işlem başlatıldı.



KAYSERİ VE ANTALYA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON: 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Kayseri ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemleri için Nevşehir'e getirildi.

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7 ŞÜPHELİ HAKKINDA KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN ADLİ İŞLEM

Jandarmadaki sorgu ve işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, bugün geniş güvenlik önlemleri
Öte yandan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın dosyasının yeniden ele alındığını ve 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlem başlatıldığını açıklamıştı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#NEVŞEHİR #ÜRGÜP

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Sedat Ünal’ın cansız bedeni yol kenarında bulunmuştu! 18 yıl sonra çarpıcı gelişme: 7 şüpheli adliyeye sevk edildi!
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