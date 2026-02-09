Sedef Kabaş’a iddianame! 5 yıla kadar hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, gazeteci Sedef Kabaş, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik etme " suçları kapsamında 26 Ocak'ta gözaltına alınmış ertesi gün adliyeye sevk edilmişti. Kabaş, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Basın Suçları Bürosu'nda ifade vermiş sevk edildiği hakimlikçe, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza şeklinde adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakılmıştı.

SİVİL İTAATSİZLİK ÇAĞRISI İDDİANAMEYE GİRDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame. Hazırlanan iddianamede, Kabaş hakkında CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine işlem başlatıldığı belirtildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan araştırma raporunda, ihbarda yer alan paylaşımların, Kabaş'a ait olduğu tespit edilen X hesabında bulunduğu kaydedildi. İddianamede, Kabaş'ın 9 Eylül 2025 tarihinde yaptığı paylaşımlarda, "Darbeyi hâlâ sadece askerler yapar sanan var mı? 19 Mart itibariyle ülke sivil bir darbe ile yönetiliyor. Geleceğin en güçlü Cumhurbaşkanı adayı hapsedildi. Şimdi de ülkenin en köklü ve en büyük siyasi partisine çökülüyor" ifadelerini kullandığı, aynı tarihte yaptığı başka bir paylaşımda ise, "19 Mart'tan beri seçme ve seçilme hakkımız elimizden alınmıştır. Bundan sonra seçimler göstermelik yapılacaktır. Sandık olacak ama demokrasi olmayacaktır. Bundan böyle tek çözüm sivil itaatsizliktir" şeklinde paylaşımlarda bulunduğu belirtildi.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüphelinin, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ve paylaşımları kendisinin yaptığını kabul ettiği, ancak paylaşımlarda herhangi bir suç unsuru bulunmadığını savunduğu iddianamede yer aldı. Şüpheli Kabaş hakkında, X isimli platformda yapmış olduğu sosyal medya paylaşımları ile alenen suç işlemeye tahrikte bulunduğu ve bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği belirtilerek, "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianamenin gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından Sedef Kabaş'ın yargılanmasına başlanacak.