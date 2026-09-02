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Giriş Tarihi: 2.09.2026 09:02

Seferihisar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı gelişme: O isimler hakkında karar verildi!

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İsmail Yetişkin ile Belediye Başkan Yardımcısı G.P.'nin şoförleri A.D. ve Mustafa Kublay emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mustafa Kublay tutuklandı, A.D.’ye ise ev hapsi verildi.

DHA Yaşam
Seferihisar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı gelişme: O isimler hakkında karar verildi!
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Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar belediye başkan yardımcıları G.P., N.H. ve İ.K.'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli, 25 Haziran'da gözaltına alındı. Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Ev hapsi kararı verilip görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ise daha sonra görevine iade edildi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Soruşturma sürerken, 28 Ağustos'ta Yetişkin'in şoförü A.D. ile tutuklu Başkan Yardımcısı G.P.'nin şoförü Mustafa Kublay polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.D. ev hapsi verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Kublay ise Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İZMİR #SEFERİHİSAR

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Seferihisar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı gelişme: O isimler hakkında karar verildi!
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