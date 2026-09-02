Seferihisar Belediyesi soruşturmasında ‘kuryelik’ itirafı: Şoför kirli çarkı deşifre etti! ‘Poşetler dolusu parayı…’

MAKRO EMLAK'TAN 400-500 BİN TL PARA TRAFİĞİ

Dalbudak'ın beyanına göre para trafiğinin önemli adreslerinden biri de Makro Emlak oldu. Makro Emlak'ın sahibi Akın Emre İldeniz'in, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın kuzeni olduğunu bildiğini söyleyen Dalbudak; 2023-2026 yılları arasında Başkan Yetişkin, Başkan Yardımcısı Pehlivan ve Özel Kalem Müdürü İrfan Çevik'in kendisini çeşitli tarihlerde bu ofise gönderdiğini ifade etti. Dalbudak, Akın Emre İldeniz'den bu süreçte toplam 400 bin ila 500 bin TL arasında para aldığını beyan etti. Paraları özellikle il dışı seyahatler öncesinde aldığını söyleyen makam şoförü, bir defasında Başkan Yetişkin'in Kıbrıs'a gideceği sırada ofisten 1.000 Euro alarak Yetişkin'e teslim ettiğini beyan etti. Dalbudak ayrıca Pehlivan ve Çevik'in yönlendirmesiyle iki kez daha aynı ofisten para aldığını, yaklaşık 50 bin TL civarında olduğunu hatırladığı bu paraları Pehlivan ve Çevik'e teslim ettiğini söyledi.

100 GRAM KÜLÇE ALTIN İDDİASI:"SEFERİHİSAR'DA BOZDURMA"

Etkin pişmanlık ifadesinin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise 100 gram külçe altın anlatımı oldu. Dalbudak, 2026 yılının ilk aylarında, Mart ayı olduğunu hatırladığı bir tarihte, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in makamında kendisine 100 gramlık bir külçe altın verdiğini söyledi. Yetişkin'in altını bozdurmasını ancak "Seferihisar ilçesinde bozdurma, dışarıda başka bir yerde bozdur." şeklinde talimat verdiğini beyan etti. Dalbudak, kendi otomobiliyle İzmir Konak'taki Kemeraltı Kuyumcular Çarşısı'na giderek altını tanıdığı bir kuyumcuda bozdurduğunu ifade etti. Aldığı paranın toplam miktarını hatırlamadığını söyleyen makam şoförü, buradan elde edilen paranın 100 bin TL'sini Yetişkin'in talimatıyla Sultan Acar isimli kişiye Folkart Vega'daki evinde teslim ettiğini, kalanını ise aynı akşam İsmail Yetişkin'e verdiğini beyan etti.

*MAKAM ARACIYLA ANTALYA VE AKYAKA SEYAHATLERİ*

Dalbudak, Sultan Acar'ın İsmail Yetişkin ile özel bir ilişkisinin bulunduğunu ileri sürerek belediyeye ait makam aracının bazı seyahatlerde kullanıldığına ilişkin de ayrıntılı anlatımlarda bulundu. 18 Nisan 2025'te Yetişkin'i Antalya'daki bir fuara götürdüğünü söyleyen Dalbudak, Yetişkin'in talimatıyla Sultan Acar'ı Antalya Havalimanı'ndan belediyenin 35 CJJ 290 plakalı makam aracıyla aldığını ve Serik'teki bir otele götürdüğünü belirtti. Dalbudak, daha sonra Yetişkin ile Acar'ı aynı makam aracıyla Muğla Akyaka'daki bir otele tatil amacıyla götürdüğünü ve birkaç kez Acar'ın Folkart Vega'daki ikametine Yetişkin'i makam aracıyla bıraktığını ileri sürdü.

MERCEDES İÇİN DOLARLARI BOZDURUP BANKAYA GÖTÜRDÜ

2024 yılının Haziran ayında yaşandığını belirttiği başka bir olayı anlatan Dalbudak, Yetişkin'in makam odasında Dilek Gökhun ve eşi Ali Nihat Gökhun'un bulunduğunu söyledi. Dalbudak'ın anlatımına göre Yetişkin, Mercedes marka araç almak için ödemeyi dolar üzerinden yapmak istedi ancak karşı taraf bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Yetişkin'in masasındaki miktarını hatırlamadığı dolar destesini kendisine vererek Türk lirasına çevirmesini istediğini belirten Dalbudak, parayı İzmir Çankaya'daki bir döviz bürosunda bozdurduğunu ve ardından Balçova'daki banka şubesinde Dilek Gökhun'a teslim ettiğini ifade etti.