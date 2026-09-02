Seferihisar Belediyesi soruşturmasında ‘kuryelik’ itirafı: Şoför kirli çarkı deşifre etti! ‘Poşetler dolusu parayı…’

Seferihisar Belediyesi iştiraklerinden Seferihisar Jeotermal A.Ş.'de 2019 yılında şoför olarak göreve başlayan ve aynı yıldan itibaren Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in makam şoförlüğünü yapan Aykan Dalbudak, soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdi. Dalbudak ifadesinde kirli çarkı tek tek anlattı.
"ALMAM GEREKEN PARA VAR"
Dalbudak'ın beyanındaki dikkat çekici para teslimatlarından biri müteahhit Mehmet Ersay ile ilgili oldu. Yaklaşık bir yıl önce akşam saatlerinde Başkan İsmail Yetişkin'in kendisine Mehmet Ersay'ı aramasını ve "ondan almam gereken para var" dediğini anlatan Dalbudak, belediyeye ait 35 CJJ 290 plakalı Skoda Superb makam aracıyla Ersay Beach'e gittiğini söyledi. Dalbudak'ın ifadesine göre Ersay, park hâlindeki beyaz SUV aracından aldığı bir poşeti kendisine teslim etti. Makam şoförü, poşetin içerisine baktığında desteler hâlinde Türk lirası gördüğünü belirtti. Parayı saymadığını söyleyen Dalbudak, o gece Ürkmez'de bulunan Yetişkin'in yanına gittiğini, paranın makam aracında kaldığını ve ertesi gün Yetişkin'in kullandığı Mercedes marka aracın bagajına bıraktığını anlattı.
"ZEKİ SEYYAR'DAN İKİ SEFERDE 150 BİN TL"
İfadenin devmında Dalbudak, Başkan Yetişkin'in kendisini 2025 yılında bu kez müteahhit Zeki Seyyar'a yönlendirdiğini anlattı. Dalbudak, Yetişkin'in kendisine Seyyar'da bir "emaneti" bulunduğunu söylediğini anlattı. Mezesa İnşaat'ın ofisine belediyenin kiralık Audi makam aracıyla gittiğini belirten Dalbudak, Seyyar'ın kendisine "Başkanın parası bitti, benden borç istedi." diyerek çekmecesinden çıkardığı 100 bin TL'yi poşet içerisinde verdiğini beyan etti.
Dalbudak, parayı daha sonra Fırat Kahvesi'nden aldığı Belediye Başkanı Yetişkin'e, makam aracının içerisinde elden teslim ettiğini söyledi. Bir süre sonra aynı kişiye bir kez daha gönderildiğini anlatan Dalbudak, bu defa Zeki Seyyar'dan 50 bin TL aldığını ve parayı Belediye Başkanlığı makamında Yetişkin'e teslim ettiğini ifade etti.
"MEHMET ERSAY'DAN 50 BİN, 100 BİN, KARDEŞİNDEN BİR 100 BİN TL DAHA"
Dalbudak, 2024 ve 2025 yıllarında Başkan Yetişkin'in talimatıyla Mehmet Ersay'ın Deniz Ada Yapı Denetim isimli iş yerine iki kez gittiğini de anlattı. İlkinde yaklaşık 50 bin TL, ikincisinde ise 100 bin TL aldığını belirten Dalbudak, her iki parayı da poşet içerisinde Yetişkin'e ulaştırdığını söyledi. Yaklaşık 8-9 ay önce Mehmet Ersay'ın kardeşi Metin Ersay'ın belediyeye geldiğini belirten Dalbudak, Ersay'ın kendisini kamyonetine çağırarak "Abim gönderdi." deyip poşet içerisinde 100 bin TL verdiğini öne sürdü. Dalbudak, makam odasına çıkarak durumu Yetişkin'e anlattığında Belediye Başkanının "konudan bilgisinin olduğunu" söylediğini ve paranın kendisine teslim edilmesini istediğini beyan etti. 2026 yılının başlarında ise Dalbudak'ın ifadesine göre yeni bir para teslimatı yaşandı. Dalbudak, Başkan Yetişkin'in müteahhit Türker Çınar'dan da 150 bin ila 200 bin TL arası bir rüşvet aldığını söyledi.
EMLAKÇININ KIYAFETİNİN ALTINDAN 5 DESTE PARA ÇIKTI İDDİASI
Etkin pişmanlık ifadesindeki dikkat çekici anlatımlardan biri de emlak ve inşaat işleri yaptığı belirtilen Umut Peköz hakkında oldu. Dalbudak'a göre Peköz kendisini arayarak "Başkan sana bir şey söyledi mi, yanıma uğrar mısın?" diye sordu. Yetişkin'i aradığını söyleyen Dalbudak, Belediye Başkanının "Benim haberim var, sen git onunla görüş" demesi üzerine Çınar Plaza'ya gittiğini anlattı. Dalbudak, Peköz'ün üzerindeki kıyafeti kaldırarak altından 200 TL'lik 5 deste para çıkardığını, toplam 100 bin TL'yi kendisine teslim ettiğini ileri sürdü. Bu parayı da aynı gün Yetişkin'e makamında verdiğini söyledi. Dalbudak, yaklaşık 2-2,5 yıl önce Başkan Yetişkin'in kendisini emlak komisyoncusu Samet Karataş'a yönlendirdiğini de anlattı. Belediyenin arkasındaki otoparka gittiğini belirten Dalbudak, Karataş'ın çift kabin Nissan kamyonetinden inerek kendisine içerisinde 200 bin TL bulunduğunu söylediği poşeti verdiğini ifade etti. Şeffaf poşetin daha sonra koyu renkli başka bir poşete konulduğunu söyleyen makam şoförü, parayı bir gün sonra Başkan Yetişkin'e teslim ettiğini beyan etti.
MAKRO EMLAK'TAN 400-500 BİN TL PARA TRAFİĞİ
Dalbudak'ın beyanına göre para trafiğinin önemli adreslerinden biri de Makro Emlak oldu. Makro Emlak'ın sahibi Akın Emre İldeniz'in, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın kuzeni olduğunu bildiğini söyleyen Dalbudak; 2023-2026 yılları arasında Başkan Yetişkin, Başkan Yardımcısı Pehlivan ve Özel Kalem Müdürü İrfan Çevik'in kendisini çeşitli tarihlerde bu ofise gönderdiğini ifade etti. Dalbudak, Akın Emre İldeniz'den bu süreçte toplam 400 bin ila 500 bin TL arasında para aldığını beyan etti. Paraları özellikle il dışı seyahatler öncesinde aldığını söyleyen makam şoförü, bir defasında Başkan Yetişkin'in Kıbrıs'a gideceği sırada ofisten 1.000 Euro alarak Yetişkin'e teslim ettiğini beyan etti. Dalbudak ayrıca Pehlivan ve Çevik'in yönlendirmesiyle iki kez daha aynı ofisten para aldığını, yaklaşık 50 bin TL civarında olduğunu hatırladığı bu paraları Pehlivan ve Çevik'e teslim ettiğini söyledi.
100 GRAM KÜLÇE ALTIN İDDİASI:"SEFERİHİSAR'DA BOZDURMA"
Etkin pişmanlık ifadesinin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise 100 gram külçe altın anlatımı oldu. Dalbudak, 2026 yılının ilk aylarında, Mart ayı olduğunu hatırladığı bir tarihte, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in makamında kendisine 100 gramlık bir külçe altın verdiğini söyledi. Yetişkin'in altını bozdurmasını ancak "Seferihisar ilçesinde bozdurma, dışarıda başka bir yerde bozdur." şeklinde talimat verdiğini beyan etti. Dalbudak, kendi otomobiliyle İzmir Konak'taki Kemeraltı Kuyumcular Çarşısı'na giderek altını tanıdığı bir kuyumcuda bozdurduğunu ifade etti. Aldığı paranın toplam miktarını hatırlamadığını söyleyen makam şoförü, buradan elde edilen paranın 100 bin TL'sini Yetişkin'in talimatıyla Sultan Acar isimli kişiye Folkart Vega'daki evinde teslim ettiğini, kalanını ise aynı akşam İsmail Yetişkin'e verdiğini beyan etti.
*MAKAM ARACIYLA ANTALYA VE AKYAKA SEYAHATLERİ*
Dalbudak, Sultan Acar'ın İsmail Yetişkin ile özel bir ilişkisinin bulunduğunu ileri sürerek belediyeye ait makam aracının bazı seyahatlerde kullanıldığına ilişkin de ayrıntılı anlatımlarda bulundu. 18 Nisan 2025'te Yetişkin'i Antalya'daki bir fuara götürdüğünü söyleyen Dalbudak, Yetişkin'in talimatıyla Sultan Acar'ı Antalya Havalimanı'ndan belediyenin 35 CJJ 290 plakalı makam aracıyla aldığını ve Serik'teki bir otele götürdüğünü belirtti. Dalbudak, daha sonra Yetişkin ile Acar'ı aynı makam aracıyla Muğla Akyaka'daki bir otele tatil amacıyla götürdüğünü ve birkaç kez Acar'ın Folkart Vega'daki ikametine Yetişkin'i makam aracıyla bıraktığını ileri sürdü.
MERCEDES İÇİN DOLARLARI BOZDURUP BANKAYA GÖTÜRDÜ
2024 yılının Haziran ayında yaşandığını belirttiği başka bir olayı anlatan Dalbudak, Yetişkin'in makam odasında Dilek Gökhun ve eşi Ali Nihat Gökhun'un bulunduğunu söyledi. Dalbudak'ın anlatımına göre Yetişkin, Mercedes marka araç almak için ödemeyi dolar üzerinden yapmak istedi ancak karşı taraf bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Yetişkin'in masasındaki miktarını hatırlamadığı dolar destesini kendisine vererek Türk lirasına çevirmesini istediğini belirten Dalbudak, parayı İzmir Çankaya'daki bir döviz bürosunda bozdurduğunu ve ardından Balçova'daki banka şubesinde Dilek Gökhun'a teslim ettiğini ifade etti.
BAŞKANIN OĞLUNA AİT OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN VİDEO DA İFADEDE
Dalbudak'ın etkin pişmanlık beyanında soruşturmanın para trafiğinden ayrı bir başka dikkat çekici iddia da yer aldı. Yaklaşık iki yıl önce Yetişkin'in mandalina bahçesinde bulunduğu sırada Yetişkin'in telefonuna bir video geldiğini anlatan Dalbudak, görüntülerde Başkanın oğlu İbrahim Hakkı Yetişkin'in uyuşturucu benzeri bir madde kullandığını gördüğünü beyan etti. Dalbudak, videonun daha sonra yerel basına yansıyan görüntü olduğunu söyledi. İfade sahibi, videonun gelmesinin ardından Yetişkin'in Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ı çağırdığını; yaklaşık bir ay sonra ise makam aracında Pehlivan'ın Yetişkin'e "video işini hallettiğini, yayılmayacağını" söylediğini ifade etti. Dalbudak, videonun gönderilmesi nedeniyle herhangi bir şantaj veya para talebi olup olmadığını bilmediğini ifade etti.