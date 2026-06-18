Son dakika | Seferihisar Belediyesi yolsuzluk operasyonu Güzelbahçe Belediyesi’ne uzandı! Şüpheli para transferleri ortaya çıktı

İfadesinde, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın "İyonya Konakları" olarak bilinen villalar için sahibinden kendisi aracılığıyla 6 milyon lira rüşvet istediğini anlatan Ataman, müteahhidin oğlunun ilk taksit olarak kendisine gönderdiği 500 bin TL'yi de yine Pehlivan'ın talimatıyla, Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'a gönderdiğini itiraf etmişti. İtiraf üzerine MASAK tarafından yapılan incelemede, müteahhit Sönmez Budak'ın oğlu Rıdvan Korkmaz Budak'ın 5 Mart 2024'te Evrim Ataman'ın hesabına 500 bin lira havale yaptığı, Ataman'ın 2 gün sonra bu parayı, hiçbir ticari ilişkisi olmadığı ve tanımadığı Özlem Akyılmaz'a gönderdiği, Akyılmaz'ın da aynı gün parayı Veli Ağbaba'nın hesabına havale ettiği belirlendi.