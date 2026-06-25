Haberler Yaşam Haberleri Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut’un odasında silah bulunmuştu: Ruhsatsız olduğu ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 25.06.2026 15:10

Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut’un odasında silah bulunmuştu: Ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

İzmir’de CHP’li Seferihisar Belediyesi’ne yönelik olarak yapılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut’un odasında ruhsatsız silah bulundu. Bazı organları silahı “Belediye envanterine kayıtlı” olarak duyurdu. Silahın 2014 yılından beri ruhsatsız olduğu belgelendi.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut’un odasında silah bulunmuştu: Ruhsatsız olduğu ortaya çıktı
  • ABONE OL

CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonları kapsamında geçtiğimiz hafta iddiaların merkezindeki CHP'den ihraç edilen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın kara kutusu Akyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Akyılmaz'ın hesap hareketleri ayrıntılı olarak incelenince yeni detaylara ve şüphelilere ulaşıldı. Bugün ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı ve aralarında Seferihisar Belediyesi Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

RUHSATSIZ OLDUĞU BELGELENDİ

Operasyonlar sonrası Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut'un belediyede makam odasında ruhsatsız tabanca bulundu. Muhalif basının "Belediye envanterine kayıtlı" olarak duyurduğu silahın 2014 yılından beri ruhsatsız olduğu, emniyet silah ruhsat birimine teslim edilmesi gereken silahın yıllardır saklandığı belge ile ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut hakkında "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da soruşturma başlattığı öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İZMİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut’un odasında silah bulunmuştu: Ruhsatsız olduğu ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA