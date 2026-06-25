Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut’un odasında silah bulunmuştu: Ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonları kapsamında geçtiğimiz hafta iddiaların merkezindeki CHP'den ihraç edilen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın kara kutusu Akyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Akyılmaz'ın hesap hareketleri ayrıntılı olarak incelenince yeni detaylara ve şüphelilere ulaşıldı. Bugün ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı ve aralarında Seferihisar Belediyesi Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

RUHSATSIZ OLDUĞU BELGELENDİ

Operasyonlar sonrası Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut'un belediyede makam odasında ruhsatsız tabanca bulundu. Muhalif basının "Belediye envanterine kayıtlı" olarak duyurduğu silahın 2014 yılından beri ruhsatsız olduğu, emniyet silah ruhsat birimine teslim edilmesi gereken silahın yıllardır saklandığı belge ile ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut hakkında "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da soruşturma başlattığı öğrenildi.