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Giriş Tarihi: 11.09.2026 09:02

Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet operasyonu: 43 şüpheli yakalandı!

İzmir'in Seferihisar ilçe Belediyesine yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 43 şüpheli gözaltına alındı.

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AA Yaşam
Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet operasyonu: 43 şüpheli yakalandı!
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Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Seferihisar Belediyesinde inşaat ve imar işlemlerinde usulsüzlük karşılığı rüşvet alındığı ve verildiği, belediye bünyesindeki ihalelerde ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığına yönelik tespitler üzerine çalışma başlatıldı.

43 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 48 zanlının adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 şüpheli yakalandı, adreslerde suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik aramalar yapıldı.

Ekipler, firari 5 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İZMİR #SEFERİHİSAR

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Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet operasyonu: 43 şüpheli yakalandı!
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