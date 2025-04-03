Şeftali müjdesi

Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, ağaçların ilkbaharda yoğun çiçek açması üreticilerde yüksek rekolte beklentisi oluşturdu. Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, Lapseki'de 40 bin dekara yakın alanda yılda 100 ila 130 bin ton şeftali ve nektarin üretimi yapıldığını ifade etti. Kaçan, "Bu konuda farklılığımızı ortaya koyduk. Lapseki'de 3 bine yakın kayıtlı üreticimiz var. Çanakkale'nin en büyük meyve üreticisi olan ilçesi Lapseki. Çanakkale'yi şeftali ve nektarin açısından birinciliğe taşıyan ilçe Lapseki" dedi. Meyve üreticisi Sedat Yılmaz da meyve ağaçlarının bu sezon çok güzel çiçek açtığını, bunun da üreticinin yüzünü güldürdüğünü kaydetti.