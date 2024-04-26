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Giriş Tarihi: 27.4.2024

Şehidin adı kütüphanede yaşayacak

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Şehidin adı kütüphanede yaşayacak
Pençe-Kilit Bölgesi'nde geçtiğimiz yıl şehit düşen Zonguldaklı Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in ismini yaşatmak için kitap kampanyası başlatıldı. Merve Cinal tarafından 3 ay gibi kısa bir sürede 2 bin kitap toplandı. Erdemir Anadolu Lisesi'nde açılan kütüphaneye şehidin adı verildi. Açılışa şehidin annesi Yasemin Sezer, babası Mehmet Emin Sezer, kardeşleri Kerim ve Yakup Sezer, eşi Aleyna Sezer, Vali Yardımcısı Mehmet Türk, Kozlu kaymakamı Hüseyin Ece, İl Jandarma Komutanı kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da katıldı. Vali Yardımcısı Mehmet Gök tarafından şehidin ailesine plaket takdim edildi. Programda şehit annesi kütüphaneyi gezerken duygu dolu anlar yaşadı.
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Şehidin adı kütüphanede yaşayacak
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