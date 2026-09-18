Şehidin şampiyon kızından gururlandıran başarı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis aracına düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Özel Harekât polisi Mustafa Çetin'in milli sporcu kızı Fatma Sena (13), Spor Toto Karate Yıldızlar Ligi'nde kendi grubunda Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Özel Harekât polisi Mustafa Çetin, 28 Şubat 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü üyeleri tarafından polis aracına düzenlenen roketli saldırıda şehit olmuştu. Fatma Sena henüz 3 yaşındayken babasının tabutuna ağlarken bakarkenki fotoğrafı ile hafızalara kazınmıştı.

Daha önce Konya Okul Sporları Karate Turnuvası'nda Yıldızlar kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Konya Şampiyonu olmayı başaran Fatma Sena, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Fatma Sena, Spor Toto Karate Yıldızlar Ligi'nde kendi grubunda 49 kiloda rakiplerini bir bir geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Fatma Sena, Türk bayrağını Avrupa'da ve dünyada en yukarılarda dalgalandırmak için daha çok çalışacağını ifade ediyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör