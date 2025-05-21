Şehir hastanelerinin ilkiydi: Yozgat Şehir Hastanesi 8 yıldır bölgeye şifa dağıtıyor

Yozgat Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladığı 16 Ocak 2017'den bu tarafa sürekli gelişen ve yenilenen bir sağlık kompleksi oldu. Son 5 yılda hastanenin başhekimi olarak görev yapan Uzman Doktor Mustafa Kozan, sağlık hizmetlerini daha erişilebilir, yenilikçi ve hasta odaklı hale getirmek adına pek çok reforma öncülük etti. Kozan başhekimliğinde atılan adımlar, hastanenin hizmet kalitesini ülke genelinde örnek gösterilecek seviyeye taşıdı.

ACİL SERVİSTE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Yozgat Şehir Hastanesi Acil Servisi, 2. basamak hizmet sunumundan 3. basamağa çıkarak ileri düzey acil müdahale kapasitesine kavuştu. Bu sayede kritik hastalıklar için hızlı ve etkili çözümler üretiliyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİYLE DONATILMIŞ AMELİYATHANELER

Hastanede ilk kez nöronavigasyonla kitle rezeksiyonu, ultrasonik piezo cerrahisi ve laparoskopik cerrahi operasyonlar başarıyla gerçekleştirildi. Bu uygulamalar, hasta konforunu artırırken iyileşme sürelerini de kısalttı.

BİRİMLER VE POLİKLİNİKLERDE YENİLİKÇİ HİZMETLER

Yeni kurulan Girişimsel Radyoloji Ünitesi, Üroloji Tanı Ünitesi, Getat (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) Polikliniği, Kronik Yara Birimi, Ozon Tedavi Odası, Spor Hekimliği ve Suda Doğum Ünitesi, hem klasik hem de alternatif tıp uygulamalarıyla farklı hasta gruplarına kapsamlı hizmet sunuyor.

ÇOCUKLARA VE ÖZEL GEREKSİNİMLİLERE ÖZEL YAKLAŞIM

Başhekim Kozan döneminde açılan Pediatrik Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi, Otizm Merkezi, Çocuk Diyabet Takip ve Eğitim Odası, Emzirme ve Laktasyon Polikliniği ve Çocuk Kütüphanesi ile çocuk sağlığına bütüncül bir yaklaşım getirildi. Ayrıca Engelli Yardım Masası ve Şehit-Gazi Yardım Masası gibi sosyal duyarlılığı yüksek projeler de hayata geçirildi.

HASTA MEMNUNİYETİNİ ÜST SEVİYEDE TUTULDU

Başhekim Kozan, sadece teknik gelişmelerle değil, aynı zamanda hizmet içi iletişimle de fark oluşturdu. Hekim ve personel toplantıları ile dilek-şikayetlerin dinlendiği sistemler kuruldu. Servis ve poliklinik ziyaretleriyle hasta ve hasta yakınlarının geri bildirimleri doğrudan değerlendirilerek anında çözümler üretildi.

SOSYAL BİR HASTANE OLUŞTU

Kurum içi ve dışı özel gün etkinlikleri, engelli bireyler, huzurevleri gibi kurumlara yönelik özel hizmet tanıtımları, çay saati, tedavi arası etkinlikler gibi uygulamalarla hastane, sadece bir tedavi merkezi değil, aynı zamanda sosyal bir yaşam alanına dönüştü.

ANADOLU'NUN KALBİNE ÖDÜLLÜ BİR HASTANE

Hastane, Bebek Dostu Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi, Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen Hastane Ödülü, Yenilenebilir Enerji Üretim Sertifikası gibi birçok unvanla taçlandırıldı. En prestijli başarılardan biri ise, Türkiye'de bir ilk olarak HIMSS Stage 7 EMRAM Validasyon Sertifikası almaya hak kazanması oldu.

10 YILLIK GURUR TABLOSU

Bugün Yozgat Şehir Hastanesi, sadece tedavi sunan bir kurum değil; vizyonu olan, hasta memnuniyetini önceleyen, çevresine değer katan bir merkez haline geldi. Başhekim Mustafa Kozan'dan açıklamasında, Yozgat Şehir Hastanesi olarak 10 yıllık bir sürecin içinde sağlık alanında bir vizyonu gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadığını söyledi. "Özellikle son 5 yılda gerçekleştirdiğimiz teknolojik altyapı yatırımları, hasta odaklı yenilikçi uygulamalar ve sosyal hizmet anlayışıyla sağlık hizmetlerini sadece tedavi boyutunda değil, insanın tüm ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde yeniden şekillendirdik" diyen Kozan; "Acil servisten çocuk sağlığına, geleneksel tıptan yoğun bakım ünitesine kadar birçok alanda ilkleri gerçekleştirdik. Hasta ve çalışan memnuniyetini önceliğimiz kabul ederek, öneri ve geri bildirimleri yerinde değerlendirme anlayışıyla hareket ettik. Yozgat halkına hak ettiği sağlık hizmetini sunmak, bu hastaneyi bölgesel bir sağlık üssü haline getirmek için tüm ekibimizle birlikte aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.