Şehir Hastanesinde nefes kesen operasyon: ‘Yarım kalple’ dünyaya gelen Osman Tuğra yıllar sonra rahat bir nefes aldı

Erzincan'da yaşayan Burak ve Betül Saltan çiftinin çocukları Osman Tuğra, kalbinin bir kısmı gelişmediği için doğuştan kalp rahatsızlığı olarak dünyaya geldi. İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi olan Osman Tuğra bu zamana kadar doktor kontrollerinde hayatını sürdürdü. Ancak ameliyatın çok riskli olduğu için bir türle operasyon gerçekleştirilemedi. Osman Tuğra geçtiğimiz ay tedavi için gittiği Erzurum'da solunum yetmezliğine girerek arrest oldu. Osman Tuğra acil kalp ameliyatı olması gerektiği için Erzurum Şehir Hastanesinden alınıp ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Türkiye'deki nadir merkezlerden biri olan Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde Klinik Sorumlusu Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi tarafından yapılan kontrollerin ardından Osman Tuğra hemen ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyat sonrası Osman Tuğra hayati tehlikeyi atlattı.

'YARIM KALPLE DÜNYAYA GELMİŞ'

Op. Dr. Murat Şimşek, operasyonla ilgi şunları söyledi: "Çocuğumuzun kalbinin sol kısmı gelişmemiş, yarım kalp diyebiliriz. Doğuştan tek ventrikül. Kalpten bir akciğer atardamar çıkışı yok. Aort dediğimiz ana damarı sağ ventrikülden çıkıyor. Kalbin üst odacıkları da tek alt odacıkları tek. Kalp tamamen yarım. Çocuğumuz uzun zaman bu şekilde takip edilmiş. Erzurum da solunum yetmezliğine girip arrest olmuş. Erzurum Şehir Hastanesi'nden bize ulaşıldı ve glenn operasyonu (kalpteki dolaşım problemini gidermek için yapılan bir operasyon) yapılması gerektiği söylendi. Çocuğumuz ambulans uçakla bize sevk edildi.

Vücudun üst kısmından gelen kirli kanı akciğer atardamarına yönlendirdik. Kendi damarını uzatıp operasyonu bu şekilde gerçekleştirdik. Kalbe gelen kanı direkt akciğer atardamarına yönlendirdik. İlerde bir ameliyat daha olması gerekiyor. Çocuğumuzun operasyonu iyi geçti. Şuan sağlık durumu iyi durumda" dedi. Ayağa kalkıp yürüyebilen Osman Tuğra'nın kısa süre sonra taburcu edilmesi planlanıyor.