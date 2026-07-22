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Giriş Tarihi: 22.07.2026

Şehir Hastanesi’nde üç aşamalı omurga ameliyatı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Şehir Hastanesi’nde üç aşamalı omurga ameliyatı
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GAZİANTEP Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde omurga cerrahisi alanındaki hizmet yelpazesinin genişletilmesiyle birlikte, ileri düzey omurga deformitelerine yönelik cerrahi tedaviler de başarıyla uygulanmaya başlandı. Küçük yaşta geçirdiği trafik kazası nedeniyle ciddi omurga sorunları yaşayan Hasna El Ahmed'e (13)yapılan tetkiklerde; omurga tümörü, omurga kırıkları, kırığa bağlı kamburluk, ileri derecede S tipi skolyoz ve omuriliği gerginleştiren bant dokusu tespit edildi. Aynı anda birden fazla ciddi rahatsızlığın bulunması nedeniyle hasta için 3 aşamalı ve kapsamlı bir cerrahi planlama yapıldı. Operasyonların ardından hastanın omurga yapısında belirgin düzelme sağlandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Şehir Hastanesi’nde üç aşamalı omurga ameliyatı
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