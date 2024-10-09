Şehir hastanesine özel cihaz geldi

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde video elektroensefalografi (EEG) cihazı hizmete başladı. Beyindeki sinir hücreleri tarafından üretilen elektriksel dalgaları kaydeden ve işlevsel bozuklukların olup, olmadığı konusunda bilgi sunan cihaz, ayrıca sorunun yerini de tespit etmeye yarıyor. Cihazın ilk hastası ise epilepsi rahatsızlığı bulunan 38 yaşındaki Muharrem Kıymaz oldu. Rahatsızlığından dolayı çalışmadığını ve bundan dolayı mağduriyet yaşadığını dile getirdi. Cihazın hızlı tespiti doğrultusunda Muharrem Kıymaz'a tedavi programı hazırlanacak.