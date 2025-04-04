Şehir zorbaları adaletten kaçamadı

Kayseri Melikgazi İlçesi Ahi Evran Mahallesi'nde vatandaşlar, yerde genç bir kızın hareketsiz şekilde yattığını gördü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki G.K. adlı genç kızın cinsel istismara maruz kalarak darp edildiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yaptığı kamera incelemeleri ve araştırmalar sonucunda G.K.'ye "cinsel saldırı" ve "darp" olayını gerçekleştiren 3 şüpheliyi tespit etti. Hakkında 16 suç kaydı bulunan G.G. (37), 14 suç kaydı bulunan G.T. (34) ve 3 suç kaydı bulunan S.K. (32) saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece "cinsel saldırı" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.