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Giriş Tarihi: 16.8.2023 16:05 Son Güncelleme: 16.8.2023 16:30

Devlet desteğiyle hayaline kavuştu

Şehir hayatından sıkılıp Gümüşhane'deki köyüne dönmeye karar veren genç, Devlet desteğiyle hayaline kavuştu. 2010 yılında Gümüşhane’den Yalova’ya çalışmak için giden Cihat Tozlu (27), farklı sektörlerde çalıştı. Yalova’da beklediği huzuru bulamayan Tozlu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Genç Çiftçi projesini öğrendi. Tozlu, genç çiftçi projesinden yararlanarak hayali olan çiftliği kurmak için köyüne döndü.

SELDA FIRAT SELDA FIRAT
Devlet desteğiyle hayaline kavuştu

Genç Çiftçi projesinden yararlanan Tozlu, 6 büyükbaş hayvan alarak hayallerine başladı. Kent merkezine bağlı Kocayokuş köyüne yerleşen Tozlu, 6 büyükbaş hayvanla başladığı projede hayvan sayısını 35'e çıkardı. 10 hayvanı satan Tozlu, traktör aldı. Hayvan sayısını 200 yapmak isteyen Tozlu, hayallerindeki çiftliği kurmak istiyor.

Devletten aldığı hibe desteğiyle hayallerini gerçekleştirmek için büyük bir adım attığını anlatan Cihat Tozlu, "Devletimizin gençlere yönelik çok güzel teşvik programları var. Tavsiyem Herkes bu programlardan yararlansın. Şuan arazimi ekip biçerken yine mazot, tohum desteklerinden faydalanıyorum. Allah Devletimize zeval vermesin. Köye yerleşmeden önce Yalova'da çeşitli meslek dallarında çalıştım. 2018 yılında Gümüşhane Tarım İl Müdürlüğü Genç Çiftçi programından yararlanarak tekrar köye dönüş kararı aldım. Köye döndükten sonra ilk olarak 6 hayvanla başlayıp daha sonra hayvan sayısını 30'a kadar çıkardım. Hayvancılığın yanı sıra atalarından kalma arazileri ekip biçerek tarım yapmaya da başladım" ifadelerini kullandı.

Tarım yapmak için hiçbir teçhizatı olmayan Tozlu, ilk olarak aldığı hayvanları çoğaltıp bir kısmını satarak Traktör ve diğer ekipmanlarını aldı. 23 büyükbaş hayvanıyla hayallerini gerçekleştirmeye devam eden Tozlu, İlerleyen zamanlarda hayvanlarını yeterli sayıya ulaştırıp mandıra ve çiftlik kurmayı hedeflediğini söyledi.

"ŞEHRİN KARMAKARIŞIK YAPISINDAN KAÇTIM"

Hayvancılığa başlamış başlayalı neredeyse bütün hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen Tozlu, "Diğer hayallerimi de köyümde gerçekleştireceğime inanıyorum. Şehir hayatından bunaldım, şehirde çalışsan bile karşılığını alamıyorsun. Onun için tekrar köye dönmek zorunda kaldım. Kendi açımdan konuştuğum zaman. Köyde karşılığını alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Elimdeki parayla hayallerimi gerçekleştirebiliyorum. Şehir sürekli yaşanılabilecek bir yer değil. Şehir hayatında farklı birçok sıkıntı ve üstesinden gelemediğim anlar oluyordu. Şehrin o karmakarışık yapısından kaçtım ve köyde mutluyum. Bugün herhangi bir müdür, amir ya da diğer patron yok başımda. Birde eğer büyük bir şehirde müdür ya da patron olsaydım şuan ki kadar mutlu olamazdım" şeklinde konuştu.

Kocayokuş Köyünde tek başına yaşayan Tozlu, şehirden uzak olmanın yanı sıra insanlardan uzak olmanın verdiği huzurla binlerce kitap okuduğunu ve bu durumdan memnun olduğunu söyledi.

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Devlet desteğiyle hayaline kavuştu
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