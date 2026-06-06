Haberler Yaşam Haberleri Şehirlerarası yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatına suçüstü! Yarım tondan fazla zehir ele geçirildi
Giriş Tarihi: 6.06.2026 11:43

Şehirlerarası yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatına suçüstü! Yarım tondan fazla zehir ele geçirildi

İstanbul’da narkotik polisleri tarafından yapılan operasyonda zehir tacirlerine darbe indirildi. 1’i şehirler arası yolcu otobüsü olan 4 araç ve dört adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 519 kilo 50 gram sıvı Metamfetamin (MET) maddesi ve 87 kilo 650 gram uyuşturucu madde imalatında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Arnavutköy'de bir araca ve depoya yapılan baskında 398 kilogram Skunk ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Şehirlerarası yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatına suçüstü! Yarım tondan fazla zehir ele geçirildi
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İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerinde 1'i şehirlerarası yolcu otobüsü olan 4 araç ve 4 adreste eş zamanlı uyuşturucu operasyonları düzenledi. 5 kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 519 kilo 50 gram sıvı Metamfetamin (MET) maddesi ve 87 kilo 650 gram uyuşturucu madde imalatında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Öte yandan İstanbul Narkotik Masası Polisleri; Arnavutköy İlçesi'nde bir araca ve bir depoya da yaptıkları baskında 398 kilogram Skunk maddesi ele geçirdi. Bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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#İSTANBUL EMNİYETİ #NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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Şehirlerarası yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatına suçüstü! Yarım tondan fazla zehir ele geçirildi
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