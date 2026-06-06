Şehirlerarası yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatına suçüstü! Yarım tondan fazla zehir ele geçirildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerinde 1'i şehirlerarası yolcu otobüsü olan 4 araç ve 4 adreste eş zamanlı uyuşturucu operasyonları düzenledi. 5 kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 519 kilo 50 gram sıvı Metamfetamin (MET) maddesi ve 87 kilo 650 gram uyuşturucu madde imalatında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Öte yandan İstanbul Narkotik Masası Polisleri; Arnavutköy İlçesi'nde bir araca ve bir depoya da yaptıkları baskında 398 kilogram Skunk maddesi ele geçirdi. Bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.