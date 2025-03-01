Haberler Yaşam Haberleri Şehirlerarası yollarda ortalama hız ihlal tespit sistemi devreye alınıyor: 80 noktada kurulum tamamlandı
Giriş Tarihi: 1.3.2025 10:39 Son Güncelleme: 1.3.2025 10:49

Şehirlerarası yollarda ortalama hız ihlal tespit sistemi devreye alınıyor: 80 noktada kurulum tamamlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, şehirlerarası yollarda hız kaynaklı kazaları önlemek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat illerinde Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri’ni hayata geçiriyor. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile entegre çalışan sistem, belirlenen güzergâhlarda sürücülerin ortalama hızlarını ölçerek ihlalleri tespit edecek. 1 Mart itibarıyla devreye alınacak yeni sistemlerle birlikte denetimler sıkılaşacak, hız sınırlarına uymayan sürücüler anında tespit edilecek.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Şehirlerarası yollarda ortalama hız ihlal tespit sistemi devreye alınıyor: 80 noktada kurulum tamamlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, hız kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla şehirlerarası yollarda "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri"nin kurulum çalışmalarını sürdürüyor.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) entegrasyonu ile yürütülen PTS-EDS Projesi kapsamında, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat illerinde toplam 4.035 kilometrelik güzergâhta 80 adet ortalama hız ihlal tespit sistemi kurulumu tamamlandı.

SİSTEM, 1 MART'TAN İTİBAREN HIZ DENETİMLERİNDE KULLANILACAK

Denetimlerin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi amacıyla sistemlerin bulunduğu noktalara uyarı levhaları yerleştirildi. 1 Mart itibarıyla ise bu sistemler hız ihlallerine yönelik trafik denetimlerinde aktif olarak kullanılmaya başlanacak. Elektronik denetleme sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla 54 ilde toplam 468 noktada ortalama hız ihlal tespit sistemleri devreye alınacak. Bu sayede sürücüler üzerindeki trafik güvenliği algısının güçlendirilmesi ve algılanan yakalanma riskinin artırılması hedefleniyor.

ÖNCELİK CAN VE MAL GÜVENLİĞİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğinin en büyük öncelik olduğunu vurgulayarak, sürücülere yasal hız sınırlarına ve tüm trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

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Şehirlerarası yollarda ortalama hız ihlal tespit sistemi devreye alınıyor: 80 noktada kurulum tamamlandı
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