Şehirlerarası yollarda ortalama hız ihlal tespit sistemi devreye alınıyor: 80 noktada kurulum tamamlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, hız kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla şehirlerarası yollarda "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri"nin kurulum çalışmalarını sürdürüyor.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) entegrasyonu ile yürütülen PTS-EDS Projesi kapsamında, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat illerinde toplam 4.035 kilometrelik güzergâhta 80 adet ortalama hız ihlal tespit sistemi kurulumu tamamlandı.

SİSTEM, 1 MART'TAN İTİBAREN HIZ DENETİMLERİNDE KULLANILACAK

Denetimlerin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi amacıyla sistemlerin bulunduğu noktalara uyarı levhaları yerleştirildi. 1 Mart itibarıyla ise bu sistemler hız ihlallerine yönelik trafik denetimlerinde aktif olarak kullanılmaya başlanacak. Elektronik denetleme sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla 54 ilde toplam 468 noktada ortalama hız ihlal tespit sistemleri devreye alınacak. Bu sayede sürücüler üzerindeki trafik güvenliği algısının güçlendirilmesi ve algılanan yakalanma riskinin artırılması hedefleniyor.

ÖNCELİK CAN VE MAL GÜVENLİĞİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğinin en büyük öncelik olduğunu vurgulayarak, sürücülere yasal hız sınırlarına ve tüm trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.