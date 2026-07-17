Şehit aileleri ve gazilere moral gezisi

İstanbul'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler, hep birlikte Boğaz turu yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik, şehit ailelerini ve gazileri buluşturdu. İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ve İstanbul Valisi Davut Gül'le öğle yemeğinde gemide bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler daha sonra boğaza açıldı. Misafirlere, güzergahtaki tarihi ve kültürel yapılar hakkında bilgiler verildi.