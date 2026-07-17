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Giriş Tarihi: 17.07.2026

Şehit aileleri ve gazilere moral gezisi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Şehit aileleri ve gazilere moral gezisi
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İstanbul'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler, hep birlikte Boğaz turu yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik, şehit ailelerini ve gazileri buluşturdu. İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ve İstanbul Valisi Davut Gül'le öğle yemeğinde gemide bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler daha sonra boğaza açıldı. Misafirlere, güzergahtaki tarihi ve kültürel yapılar hakkında bilgiler verildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Şehit aileleri ve gazilere moral gezisi
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