Haberler Yaşam Haberleri Şehit ailesini dolandıran 11 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Edirne'de şehidimizin ailesini dolandıran 11 şüpheli, İstanbul ve Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

KAHRAMAN ŞEHİDİMİZİN AİLESİNİ DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Edirne'de, şehidimizin ailesini telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 846 bin TL dolandırıldığının ihbar edilmesi üzerine; İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları sonucu İstanbul ve Antalya'da E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheliyi tek tek yakaladık. Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir. Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır. Edirne Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum.

