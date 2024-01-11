Şehit Ataş’ın vasiyetini silah arkadaşları yerine getirdi

1 Ekim 2022'de Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Yusuf Ataş'ın, "Eğer ölürsem bir lösemili kız çocuğunun bütün masraflarını karşılayın hayatı boyunca" sözlerini içeren görüntüsü üzerine silah arkadaşları harekete geçti.

Bir grup asker, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Hematoloji Onkoloji Servisi'nde yatan kız çocuklarını ziyaret ederek, onlara hediyeler verdi.

Şehidin silah arkadaşları ise, "Şehidimizin vasiyeti yerine geldi, sen rahat uyu Yusuf Aktaş" yazıya döktü.

KTÜ Farabi Hastanesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şehidimiz Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetine binaen kahraman silah arkadaşları Hematoloji Onkoloji Servisi'nde yatan kız çocuğu hastalarımıza hediye takdiminde bulundular. Kendilerine bu vasiyetin gerçekleştirilmesi vesilesiyle hasta çocuklarımızı sevindirdikleri için sonsuz şükranda bulunuyoruz. Kahraman şehidimiz Piyade Astsubay Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize tekrar başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.