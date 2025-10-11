Şehit ateşi Bursa’ya düştü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Vakıf köprüsü üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında sivil jandarma aracı ile O.B'nin kullandığı 54 ABC 591 plakalı otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde araçtaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şehitlerin cenazeleri düzenlenen törenle memleketlerine gönderildi.

Şehit Jandarma Astsubay Tacettin Gün'ün naaşı, Bursa Yenişehir Havaalanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Bursa Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Şehitlik Mezarlığına defnedilecek.