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Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:21 Son Güncelleme: 24.12.2024 16:31

Şehit babası Kore gazisine son görev

Trabzon’da vefat eden Kore Gazisi Ali Paşa Albayrak son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden Gazi Paşa Albayrak'ın 1996 yılında Tunceli Sarıcak'ta şehit olan oğlu Kazım Albayrak'ın yanına defnedildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Şehit babası Kore gazisine son görev

Vefat eden Kore Gazisi Ali Paşa Albayrak'ın (98) cenaze törenine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şehit ve Gaziler Derneği, polis,askeri erkan,protokol merhumun ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Maçka ilçesi Yazlık Mahallesi'nde İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazı öncesi Başkan Genç, Albayrak'ın yakınlarına başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti.

Merhum Albayrak'ın oğlu Kazım Albayrak da 1996 yılında Tunceli Sarıcak'ta şehit olmuştu. Albayrak'ın cenazesi şehit oğlu Kazım Albayrak'ın yanına defnedildi.

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Şehit babası Kore gazisine son görev
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