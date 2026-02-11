Sivas’ta şehit babasına hakaret eden halk otobüsü şoförü silahlı saldırıya uğradı

Sivas'ta daha önce şehit babası Kaya Turan Kılıç'a halk otobüsünde hakaret eden şoför M.B. (34) uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Emek Mahallesi Zafer Caddesi'nde kaldırımda yürüyen M.B'nin (34) arkasından yaklaşan bir kişi tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve sol bacağına 3, sağ bacağına ise 1 mermi isabet ettiği tespit edilen M.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve İstihbarat Şubesi ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek tespit ettikleri şüpheli T.M.S'nin otomobille Kırıkkale'ye kaçtığını tespit etti. Şüpheli Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Sivas'a getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Halk otobüsü şoförü M.B. yaklaşık 4 ay önce otobüse binen şehit babası Kaya Turan Kıraç'a ile tartışmış ve 'dilenci' diyerek hakaret etmişti. Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan halk otobüsü şoförü sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.