Şehit Cebrail Dündar için Mardin’de tören

Şehidin cenazesi tören mangası tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Bu sırada şehidin eşi Semanur Erdemir Dündar, "Sana nasıl kıydılar' diyerek gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi törenin ardından ilçeye bağlı kırsal Arıklı Mahallesi Boyunlu Mezrası'na götürüldü. Şehit Dündar'ın cenazesi burada kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek...