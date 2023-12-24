Haberler Yaşam Haberleri Şehit Dündar, Mardin’de askeri törenle karşılandı
Giriş Tarihi: 24.12.2023 13:30 Son Güncelleme: 24.12.2023 14:06

Şehit Dündar, Mardin’de askeri törenle karşılandı

Irak’ın kuzeyinde PKK terör örgütü tarafından yapılan sızma hareketinde şehit düşen Mardinli 25 yaşındaki Cebrail Dündar’ın naaşı Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından memleketi Mardin'e uğurlandı.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Şehit Dündar, Mardin’de askeri törenle karşılandı

Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütü tarafından yapılan sızma hareketinde şehit düşen Mardinli 25 yaşındaki Cebrail Dündar'ın naaşı Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Mardin'e uğurlandı.

Şehit Dündar'ın naaşı Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, ailesi, askeri ve sivil erkan tarafından karşılandı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar havalimanındaki törenin ardından Kızıltepe ilçesi Arıklı Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip köy mezarlığında toprağa verilecek.

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Şehit Dündar, Mardin’de askeri törenle karşılandı
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