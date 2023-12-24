Şehit Dündar, Mardin’de askeri törenle karşılandı

Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütü tarafından yapılan sızma hareketinde şehit düşen Mardinli 25 yaşındaki Cebrail Dündar'ın naaşı Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Mardin'e uğurlandı.
Şehit Dündar'ın naaşı Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, ailesi, askeri ve sivil erkan tarafından karşılandı.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar havalimanındaki törenin ardından Kızıltepe ilçesi Arıklı Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip köy mezarlığında toprağa verilecek.