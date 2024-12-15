Şehit eşinden üniformalı veda

Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Yaşar memleketi Adana son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Asiye Yaşar, son vedayı eşinin üniformasını giyerek gerçekleştirdi.

BABA OCAĞINDA HELALLİK ALINDI

Bursa'da 13 Aralık'ta 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme salonunda gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Uzman Çavuş Nurettin Yaşar Adana'nın Kozan ilçesinde Çandıklı Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit memleketine getirilirken köyün gençleri Türk Bayrakları ile karşıladı. Şehidin naaşı ilk olarak helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. Ardından mahalle mezarlığına cenaze namazı kılındı.

8 AYLIK KIZI KADIN ASTSUBAYLARIN KUCAĞINDA

Şehidin eşi Asiye Yaşar, annesi Medine Yaşar, babası İbrahim Yaşar ve uzman çavuş olan kardeşleri güçlükle ayakta dururken feryatlar yürekleri dağladı. Şehidin 8 aylık kızı Nare Lina'yı ise şehidin yakınlarını ve kadın astsubay kucağında teselli etmeye çalıştı. Şehidin eşi Asiye Yaşar eşinin üniformasını giyerek son kez ay yıldızlı tabutuna sarıldı. Kılınan Cenaze namazının ardından dualarla uğurlanan Şehit Nurettin Yaşar köy mahalle mezarlığında toprağa verildi.