Şehit eşine aşkı hiç bitmedi

Adana
'da yaşayan 32 yaşındaki Funda Akbulut, 6 yıl önce şehit düşen eşi Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un hatırasını kalbinde ve üzerinde taşıyor. 27 Ağustos 2019'da evlenen genç çift, evliliklerinin ardından yalnızca iki kez bir araya gelebildi. Görevli bulunduğu Barış Pınarı Harekât Bölgesi Resulayn'da 8 Ocak 2020'de yol kontrolü sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan eşinin hatıralarından hiç kopmadığını söyleyen Akbulut, Sevgililer Günü
'nün kendisi için her yıl buruk geçtiğini belirtti. Şehit eşi tarafından hediye edilen ve üzerinde ikisinin fotoğrafının bulunduğu tişörtü sık sık giydiğini ifade eden Akbulut, "Bu tişörtü giyince sanki Fatih'im yanımdaymış gibi hissediyorum" dedi. Boynunda taşıdığı yüzüğün eşine ait olduğunu belirten Akbulut, yüzüğü küçülttürerek parmağına takmayı planladığını söyledi. Evlilik yüzüğü, künyesi ve atkısını da yanından ayırmadığını dile getiren Akbulut, acısının ilk günkü gibi taze olduğunu ancak eşinin hatırasıyla dimdik durmaya çalıştığını vurguladı.