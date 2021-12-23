Şehit eşini Yıldız Namdar’dan evlat nöbeti tutan annelere ay yıldızlı hediye





24 aileyle HDP önünde eyleme devam edeceklerini ifade eden annelerden Ayten Koçhan, "Oğlum, beni görüyor, duyuyorsan dön gel yavrum. Yolunuz yol değil. Burada hava soğuk, kış ama yine de burada nöbet tutacağız. Siz gelene kadar biz buradayız. Bayrak bayrağın üstüne olmaz, hükümet hükümetin üstüne olmaz. Onlar sizi kandırıyorlar. Dönün gelin devletinize teslim olun. Oğlum gelene kadar kar, kış demeden burada oturup bekleyeceğim. Dağda bir çocuk kalana kadar burada eyleme devam edeceğiz. Bize ay yıldızlı eşarp gönderen şehit eşine de çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadı" dedi.