Şehit evladı için 33’üncü kütüphaneyi açtı

İstanbul Beşiktaş'ta 2016 yılında terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 39 polis memuru şehit oldu. Evli ve ikiz çocuk babası olan polis memuru Şehit Emre Horoz'un babası Mustafa Horoz, oğlunu kaybettikten sonra şehitlerin adının verildiği kütüphaneler yapmak için kollarını sıvadı. Yaklaşık 6 yıl önce 'Konya Şehit Kütüphaneleri' adını verdiği ve gönüllü gençlerin de yer aldığı ekiple birlikte, kütüphanesi olmayan okullara kütüphane yapıp, buralara şehitlerin isimlerini veriyor. Mustafa Horoz, Unutulmayan Kahramanlar ekibinin de desteği ile 33'üncü kütüphaneyi de tamamlayıp teslim etti. Konya'nın Ereğli ilçesinde açılan Şehit Uzman Çavuş Cebrail Acar kütüphanesi öğrencilerin hizmetine sunuldu.

YENİ NESİL BİLSİN

Sivas ve Niğde'de kütüphane çalışmalarının süreceğini ifade eden Horoz, "Yeni nesil bu kahramanları bilsin, tanısın. Kahramanların adı ilelebet yaşayacak" dedi.