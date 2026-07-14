Şehit ikizlerin anısına Afrika’da su kuyusu açılacak

İHH İnsani Yardım Derneği, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'da Gölbaşı Özal Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Adanalı ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler anısına Afrika'da su kuyusu açmak için anlamlı kampanya başlattı.

15 Temmuz terör darbe girişiminin yıl dönümünde, vatan savunmasında canlarını feda eden şehitler unutulmadı. Adana İHH, bu anlamlı günde hem şehitlerin hatırasını yaşatmak hem de mazlum coğrafyalardaki su sıkıntısına merhem olmak amacıyla harekete geçti. Kampanya kapsamında şehit ikiz polislerin babası Ali Oruç'u ziyaret eden Adana İHH İl Başkanı Mahmut Eraslan, "Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak ve ruhlarına bir nebze olsun hayır ulaştırmak amacıyla, tüm şehitlerimize atfen Afrika'da inşallah bir su kuyusu açıyoruz. Bu kuyu, şehitlerimizin adıyla susuz topraklara hayat verecek" dedi.