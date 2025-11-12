Şehit İlker Aykut’un Ardından Yürek Yakan Veda: “Baba Geliyorum Dedi, Gelemedi…

Şehit İlker Aykut, 16 yıllık hayat arkadaşı Duygu Aykut'la evliydi ve 14 yaşında Poyraz isminde bir çocuk babasıydı. Muratlı'nın bereketli topraklarında çiftçilik yapan bir ailenin evladı olan Aykut, iki kardeşten biriydi. Kız kardeşi Büşra'ya düşkünlüğüyle bilinen şehit, ailesinin gururu ve köyünün sevilen ismiydi.

"Baba geliyorum..."

Acılı baba Ünal Aykut, gözyaşları içinde, "İki evladım vardı, birini vatan uğruna şehit verdim. Oğlum çiftçiliği çok severdi. Uçağa binmeden 20 dakika önce beni aradı, 'Baba geliyorum' dedi. Gelemedi... Vatan sağ olsun" sözleriyle herkesi ağlattı. Anne Zülbüye Aykut, acı haberin ardından baygınlık geçirdi, sağlık ekipleri gözetiminde evde tedavi görüyor.

Fenerbahçeli Bir Yürek…

Koyu Fenerbahçeli olan Şehit Aykut'un futbola tutkusu vardı. Oğlu Poyraz'la maç izlemek, takımı üzerine iddiaya girmek en büyük keyfiydi. Aile dostları, "Futbol onun nefesiydi. Ama asıl tutkusu vatanıydı" diyor. Kız kardeşi Büşra'nın ise, "Abim… Daha şimdiden yıkıldım, çok özledim" sözleri yürek burktu. Muratlı, vatan evladına ağlıyor.