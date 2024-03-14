Şehit İlker Duran son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Şırnak programının ardından polisleri taşıyan 73 EB 734 plakalı otomobil Cizre- Nusaybin yolunda DU HZ 79 plakalı karavan ile çarpıştı.

Kazada, Şırnak'ta görevli polis memuru Fırat Der şehit düşerken Polis memurları O.K. ve İlker Duran ise yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan İlker Duran da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şehit Duran'ın naaşı askeri uçakla memeleketi Kayseri'ye gönderildi. Şehit için Develi ilçesi Cumhuriyet meydanı'nda ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız şehidin babası Zafer, annesi Sıdıka ile kız kardeşleri İlknur ve Bahar Duran ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Evin tek erkek çocuğu olan ve 5 ay önce nişanlanan şehit İlker Duran'ın 1 buçuk ay sonra şark görevinin biteceği ve Mersin'de göreve başlayacağı öğrenildi. Şehidin tabutu başına gelen kızkardeşleri baygınlık geçirdi. Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit İlker Durak, Develi Şehir Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.