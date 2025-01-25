Şehit kızının çifte mutluluğu

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde, 2010 yılında terör örgütü mensuplarının yola döşediği mayının patlamasıyla şehit düşen İstihkam Jandarma Uzman Çavuş Birol Mutlu'nun kızı Duygu Mutlu nişan gününde yalnız bırakılmadı. Mahser Şahbaz ile nişanlanan Duygu'nun bu mutlu gününe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve kurum müdürleri sürpriz bir katılım gerçekleştirdi. Çiftin yüzüklerini takan Vali Gökmen Çiçek, şehit eşi Ayten Mutlu'yu da tebrik etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Duygu'nun nişan merasimi çekilen hatıra fotoğrafıyla ölümsüzleştirildi.