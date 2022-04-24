Şehit kızının gözyaşlarını kimse durduramadı: Zafer Mat’a acı veda!

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Uğurlama töreninde söz alan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş "Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması, başta çok değerli ailesini ve biz sevenlerini derinden üzmüştür. Vatana hizmet için çarpan yürekler var oldukça tüm kanunsuzluklarla mücadelemiz devam edecektir. Şehidimizin değerli ailesi, bugün yüreklerinize sızdıramadığınız acılarınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür. Allah hepimize sabırlar versin. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Milletine bağlı, görev aşkıyla doluyken mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Şehit polis memuru kardeşimiz Zafer Mat başta olmak üzere vatan, millet, bayrak ve mukadderat uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Şehidimizin ailesine yüce Allah'tan sabırlar diliyorum. Milletimize başı sağ olsun" diye konuştu.