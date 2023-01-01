Şehit Komiser Uyar, toprağa verildi

Muğla'da önceki gün Milas-Yatağan karayolu üzerinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yunus Üstün idaresindeki otomobil yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Ekrem Uyar olay yerinde görev şehidi oldu.

Görev şehidi Ekrem Uyar için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Uyar'ın cenazesine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve görev arkadaşları katıldı. Şehit Uyar'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Anne ve babasının feryatları yürekleri dağladı. Şehit Uyar'ın tabutu görev arkadaşlarının omzunda gözyaşı ve dualarla memleketi Aydın'ın Çine ilçesine gönderildi.

Şehit Komiser Uyar, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın katıldığı törenle Çine Kızılgüney Mahallesinde ebediyete uğurlandı. Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Uyar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.