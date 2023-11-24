Şehit Necmettin öğretmen 24 Kasım’da anıldı

'ELİF' GİBİ DİMDİK BİR ÖĞRENCİMİZDİ'

Doç. Dr. Ali Kolomuç, şehit Necmettin Yılmaz'ın yanlışa karşı dimdik ayakta duran bir öğrencisi olduğunu belirterek, "Şehit Necmettin öğretmeni ziyaret için Artvin'den geldik. Şehit Necmettin öğretmenimiz, 'Elif' gibi dimdik bir öğrencimizdi. Yanlışa karşı her zaman dimdik ayaktaydı. PKK onu, o olayın olduğu zamanda benim düşüncem o zamanlarda şehit Necmettin onlara başkaldırdığı için büyük bir ihtimalle şehit edildi. Tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Şehit öğretmenlerimize de Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.