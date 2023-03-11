Şehit oğlunun adının verildiği operasyona gururlanan baba konuştu: "Devletimiz milletimiz var olsun, gurur duydum"

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 540 personelin görev aldığı operasyona "Eren Abluka Sonbahar Kış-26 (Bestler-Dereler) Şehit J. Uzm. Çvş. İslam Çubuk" adı verildi. Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan şehidin ailesi, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen operasyona şehit oğullarının isminin verilmesinin gururunu yaşıyor.

"Gurur duydum, devletimiz ve milletimiz var olsun"

Yapılan operasyona şehit çocuklarının isminin verilmesini kendisini ve eşini gururlandırdığını söyleyen Şehit İslam Çubuk'un babası Yahya Çubuk," İnşallah şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak. Devletimize güveniyoruz. Vatanımız için her şeyi yapmaya hazırız. Acımız çok büyük. Hem geçmiş değil, hem de geçecekte değil. Bu acıyla bu şekilde gideceğiz. Televizyonda operasyonu görür görmez arkadaşlar aradı. Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına teşekkür ediyorum. Çocuğumun ismiyle operasyon yapmışlar. Televizyonda çevremdekilerde gördü ve herkes beni aramaya başladı. Şehidimizin adına operasyon yapıldığını söylediler ve bende gurur duydum. Devletimiz ve milletimiz var olsun. Bizleri yalnız bırakmayan Jandarma Komutanlığına, Valiliğimize ve Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum. Bizde onları görünce yüreğimize su serpiliyor. Ünye'den bir önceki giden Kaymakamımız olan Ümit Hüseyin Güney'e bizimle çok ilgilendiği için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Vatan sağ olsun"

Şehidin annesi Fidan Çubuk ise, "Haberlerde görür görmez Samsun'daki oğlum aradı. Oğlum şehit olalı 21 Nisan'da 6 senesi bitiyor. Vatan sağ olsun. Onun hatıralarıyla avunuyoruz. Televizyonda görünce gururlandık" diye konuştu.