Şehit öğretmen kabri başında anıldı

44 yıl önce İstanbul'da öğretmenlik yaparken şehit edilen Öğretmen Recep Çakır, 24 Kasım Öğretmenler Gününde meslektaşları tarafından anıldı. Şehit öğretmenin kabri başında düzenlenen anma programında Öğretmenlik mesleğini yaparken şehit edilen öğretmenler için dualar okundu. Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu da anma programında yer aldı.

ŞEHİT ÖĞRETMENLERMİZİ UNUTMAYACAĞIZ

Kabir ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, öğretmenlerin fedakârlıklarını ve şehitlik makamına erişen eğitimcilerin bıraktığı değerli mirası şu sözlerle vurguladı: "Ömrünü adadığı eğitim yolunda şehitlik makamına erişen öğretmenlerimizi unutmayacağız. Onların hatırası, eğitim camiamız için her zaman bir onur ve ilham kaynağı olacaktır."

Anma töreni, Şehit Öğretmen Recep Çakır ve tüm şehit öğretmenler için edilen dualarla son buldu.