Haberler Yaşam Haberleri Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın görev yaptığı okulda anıldı
Giriş Tarihi: 9.06.2026 11:15

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın görev yaptığı okulda anıldı

Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, ölüm yıl dönümünde görev yaptığı okulda düzenlenen programla anıldı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın görev yaptığı okulda anıldı
  • ABONE OL

Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de Kozluk'ta karne dağıttıktan sonra evine döndüğü sırada düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olmuştu. Batman Valisi Ekrem Canalp, Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ölüm yıl dünümü nedeniyle mesaj yayımladı, Vali Canalp, "Kozluk ilçemizde 9 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit düşen Müzik Öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı, Jandarma Uzman Çavuşlarımız Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar'ı şehadetlerinin yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Öğrencilerine iyi bir eğitim vermekten başka gayesi olmayan Aybüke öğretmenimizin yarım kalan türküleri ve öğrencilerinin yüreğinde bıraktığı sevgiyi, vatan uğruna canlarını feda eden Soner ve Ali kahramanlarımızın gösterdiği fedakârlığı asla unutmayacağız. Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya, onların hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Vatanımızın birliği, milletimizin huzuru ve geleceğimiz için canlarını feda eden kahramanlarımızın ruhları şad, mekânları cennet olsun" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BATMAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın görev yaptığı okulda anıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA