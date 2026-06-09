Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın görev yaptığı okulda anıldı

Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de Kozluk'ta karne dağıttıktan sonra evine döndüğü sırada düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olmuştu. Batman Valisi Ekrem Canalp, Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ölüm yıl dünümü nedeniyle mesaj yayımladı, Vali Canalp, "Kozluk ilçemizde 9 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit düşen Müzik Öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı, Jandarma Uzman Çavuşlarımız Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar'ı şehadetlerinin yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Öğrencilerine iyi bir eğitim vermekten başka gayesi olmayan Aybüke öğretmenimizin yarım kalan türküleri ve öğrencilerinin yüreğinde bıraktığı sevgiyi, vatan uğruna canlarını feda eden Soner ve Ali kahramanlarımızın gösterdiği fedakârlığı asla unutmayacağız. Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya, onların hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Vatanımızın birliği, milletimizin huzuru ve geleceğimiz için canlarını feda eden kahramanlarımızın ruhları şad, mekânları cennet olsun" dedi.