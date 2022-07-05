Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Birinci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı. Cenazede şehidin babası Ahmet Özgül, kardeşleri Esra Özgül ve Emre Özgül taziyeleri kabul etti.