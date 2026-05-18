Şehit polis memuru Emrah Koç'un o görüntüleri yürek burktu!

Olay, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş merkezinin ikinci katından silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bulunan sivil asayiş ekiplerine şüpheli tarafından ateş açılması sonucu 2 polis memuru ağır yaralandı. Bölgeye çok sayıda takviye ekip ve sağlık ekibi yönlendirildi.