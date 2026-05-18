Şehit polis memuru Emrah Koç'un o görüntüleri yürek burktu!

Olay, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş merkezinin ikinci katından silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bulunan sivil asayiş ekiplerine şüpheli tarafından ateş açılması sonucu 2 polis memuru ağır yaralandı. Bölgeye çok sayıda takviye ekip ve sağlık ekibi yönlendirildi.
POLİS MEMURLARI ŞEHİT OLDU
Yaralanan polis memurları ile şüpheli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polisler kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.
O GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU
Çaldıran ilçesinin Kuskunkıran Mahallesi'ndeki babaevinin bahçesinde bir yakını tarafından çekilen görüntülerinde, şehit polis memuru Emrah Koç'un, bir grup çocuğa çeşitli bilmeceler sorduğu, bilenleri ise 'çak' yaparak kutladığı görülüyor.
Şehit Polis Emrah Koç'un çocuklarla eğlendiği görüntüler ortaya çıktı | Video