Şehit polis memuru Emre Albayrak son yolculuğuna uğurlandı

Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis Memuru Emre Albayrak memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ŞEHİT DÜŞTÜ

Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis memuru Emre Albayrak, şüphelilerin açtığı ateş sonucu şehit oldu. Şehit polis memuru için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde tören düzenlendi. Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "O zehir tacirleriyle, şehir eşkıyalarıyla, eline silah alıp, vatandaşımıza, polisimize ateş etmeye cüret eden o alçaklarla mücadelemizi, Allah'ın izniyle kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Omuzlarımızda şehitlerimizin, gazilerimizin, bizlere yüklediği büyük sorumluluklar var" dedi. Şehit Albayrak'ın cenazesi törenin ardından memleketi Samsun'a gönderildi.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saat 07.30 sıralarında Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda evde bulunan şüpheliler polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada özel harekat polisi Emre Albayrak yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Emre Albayrak şehit oldu. Çatışmada polis memurunu şehit eden R.A. (35) etkisiz hale getirildi. Saldırganlardan Ç.A. ve C.A. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Şehit polis memuru Emre Bayraktar için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde tören düzenlendi. Törene, şehidin halası Serap Satar, kuzeni Batuhan Satar ile diğer yakınları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan ile şehit polisin meslektaşları katıldı.

'GELECEĞİMİZİ ZEHİRLEMEK İSTEYEN O KARANLIK YAPILARLA CANI PAHASINA EN ÖNDE DURANLARDANDI'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu sabah yüreğimize kor bir ateş düştü. Tarif edilemez bir acı yaşıyoruz. Kahraman Özel Harekat Polisimiz, evladımız Emre Albayrak, Çekmeköy'de düzenlediğimiz uyuşturucu operasyonu sırasında, açılan ateş sonucu şehit oldu. Rabbim şehidimizin mekânını cennet, makamını âli eylesin. O'nu inşallah, rahmeti ve merhametiyle kuşatsın. Şehidimizin acılı ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarına, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize de başsağlığı diliyorum. Şehidimiz Emre Albayrak 6 yıllık polisti. İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görev yapıyordu. Yiğitti, gözü pekti, yüreği tertemizdi. Emniyet Teşkilatımızın her bir neferi gibi, o da vatanımız için, bayrağımız için, kutsal bildiğimiz değerler için yemin etmişti. Uyuşturucuya karşı verdiğimiz bu büyük mücadelede, geleceğimizi zehirlemek isteyen o karanlık yapılarla savaşımızda, arkadaşlarıyla beraber canı pahasına en önde duranlardandı. Evet, canından geçti ama yemininden geçmedi" dedi.

'BİZLER, BU BÜYÜK AİLENİN FERTLERİ OLARAK EMRE'MİZİN ACISIYLA DİMDİK AYAKTAYIZ'

Bakan Yerlikaya, "Şehidimizin değerli ailesi; yüreklerinizde derin bir acı var. Bu acıyı hiçbir sözün azaltması mümkün değil, hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Nice zorluklarla büyüttüğünüz, Gözünüzden sakındığınız yavrunuzu kaybetmenin büyük acısını yaşıyorsunuz. Bizim inancımızda şehitlik, peygamberlikten sonraki en yüce mertebedir. Rabbimiz, Yüce Kitabımızda, "Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin. Bilakis onlar diridir, fakat siz farkında değilsiniz" buyuruyor. Artık kahraman evladımız, Emre'miz; Sadece sizin değil, 86 milyonun evladıdır. Bizler, bu büyük ailenin fertleri olarak Emre'mizin acısıyla dimdik ayaktayız. Acımız ne kadar büyükse kararlılığımız da o kadar büyüktür. Çünkü biliyoruz ki: Şehitlerimiz bize bir emanet bırakıyor. Hem onların hatırasını yaşatmak, Hem de onların mücadelesini sürdürmek, bizim boynumuzun borcudur. O zehir tacirleriyle, şehir eşkıyalarıyla, eline silah alıp, vatandaşımıza, polisimize ateş etmeye cüret eden o alçaklarla mücadelemizi, Allah'ın izniyle kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Omuzlarımızda şehitlerimizin, gazilerimizin, bizlere yüklediği büyük sorumluluklar var. Bunların bilincindeyiz. Bizler, milletimizin, devletimizin, yasaların tarafındayız. Onlar ise kötülüklerin, kötülerin tarafındalar. Kesin olan bir şey varsa, o da Allah'ın izniyle, iyilerin, doğruların, doğruluktan ayrılmayanların her zaman kazandığıdır. Kahraman şehidimiz Emre Albayrak. Senin cesaretin, onurun, mücadelen, vatan sevdan bizim yolumuzu aydınlatmaya, bize cesaret vermeye devam edecek. Daha azimle çalışmamızda bizlere her daim güç katacak. Bu duygularla, Başta kahramanımız, şehidimiz Emre Albayrak olmak üzere, Vatanımız uğruna şehadete eren tüm şehitlerimizi Rahmet ve minnetle anıyorum. Kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Şehidimizin şefaati, hayır duası inşallah, geride bıraktığı kahraman arkadaşlarıyla, bizlerle beraber olacaktır. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.