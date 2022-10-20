Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'de, 8 Ekim'de görev sırasında geçirdiği trafik kazasında yaralanan Hızır Bekir Baybörü (42), 11 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'nde görevli şehit polis memuru Hızır Bekir Baybörü için memleketi Ankara'da, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde dün tören düzenlendi. Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz katıldı. Törende şehit Baybörü'nün eşi İrep, annesi Yaşar ve babası Abdullah Baybörü taziyeleri kabul etti. Şehidin 8 yaşındaki oğlu Mete Baybörü de cenazede yer aldı. İçişleri Bakanı Soylu, şehidin annesi Yaşar Baybörü'nün elini öperek taziyelerini iletti. Şehidin eşi ve annesi, cenazede gözyaşlarını tutamadı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehit Hızır Bekir Baybörü, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.