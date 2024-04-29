Şehit Polis Memuru Yonuz memleketi Afyon’a uğurlandı

Törene başta şehidin eşi Aynur Turan, çocukları Fatma Gül, Sinem ve Ahmet Turan olmak üzere, Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, adli erkan, şehidin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Tören, Şehit Polis Memuru Yonuz Turan'ın özgeçmişinin okunmasıyla başladı ardından saygı duruşunda bulunuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi sonrasında şehit Turan meslektaşlarının omuzunda memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesine bağlı Alacami Köyüne uğurlandı.