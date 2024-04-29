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Giriş Tarihi: 29.4.2024 22:47 Son Güncelleme: 29.4.2024 22:48

Şehit Polis Memuru Yonuz memleketi Afyon’a uğurlandı

Isparta-Eğirdir karayolunda trafik uygulaması yapmak için gerekli hazırlıkları gerçekleştirdiği sırada yolda seyreden bir aracın çarpması sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Yonuz Turan, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen resmi törenle memleketi Afyonkarahisar İli Sandıklı İlçesi Alacami Köyüne uğurlandı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Şehit Polis Memuru Yonuz memleketi Afyon’a uğurlandı

Törene başta şehidin eşi Aynur Turan, çocukları Fatma Gül, Sinem ve Ahmet Turan olmak üzere, Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, adli erkan, şehidin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Şehit Polis Memuru Yonuz Turan'ın özgeçmişinin okunmasıyla başladı ardından saygı duruşunda bulunuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi sonrasında şehit Turan meslektaşlarının omuzunda memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesine bağlı Alacami Köyüne uğurlandı.

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Şehit Polis Memuru Yonuz memleketi Afyon’a uğurlandı
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