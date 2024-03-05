Şehit polis toprağa verildi

Samsun'un Havza ilçesi girişinde, karıştığı kaza nedeniyle yol uygulamasından kaçmak isteyen Özgür Bozkurt isimli sürücü, kendisini durdurmak isteyen polis memuru Orhan Mutlu'ya (46) çarptı. Samsun-Ankara karayolunun Toybelen mevkiinde geçtiğimiz gece meydana gelen olayda, polis memuru Mutlu çarpmanın etkisiyle savrularak polis aracının ön camının üzerine düşüp olay yerinde şehit oldu. Aynı polis aracında bulunan görevli polis memuru Ali Suat Vanlı da yaralandı. Yaralı polis, Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. "Dur" ihtarına uymayarak olay yerinden kaçan sürücü Özgür Bozkurt ve yanındaki bir arkadaşı, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Bozkurt'un 1.86 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuk babası şehit polis memuru Mutlu dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis Orhan Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.