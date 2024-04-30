Şehit Polis Turan son yolculuğuna uğurlandı

Isparta-Eğirdir karayolunun 3. kilometresinde meydana gelen kazada, Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda görevli askeri personel İlker A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda radar uygulaması hazırlığı yapan Trafik Denetleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Yonuz Turan'a ve ardından trafik aracına çarpmıştı. Çarpışmanın şiddeti ile polis aracı ve polis memuru şarampole savruldu. Kazada yaralanan Turan, sürücü İlker A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ali K., Yunus Y. ve Murat E., Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Turan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

EŞİ VE ÇOCUKLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Şehit Polis Memuru Yonuz Turan'ın cenazesi, Isparta İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Alacami köyüne gönderildi. Torun'un naşı önce baba evine helallik alınmak için getirildi. Helallik esnasında şehidin eşi Aynur Turan ve çocukları sinir krizleri geçirdi. Yakınları tarafından Turan'ın aile üyeleri güçlükle sakinleştirildi.

KÖY MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Helallik alınmasının ardından köy mezarlığından Turan için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Isparta Valisi Aydın Baruş, milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. Cenaze namazının ardından Şehit Turan, mesai arkadaşları ve cemaatin omuzlarında köy mezarlığına götürülerek defnedildi.