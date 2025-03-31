Şehit polise hüzünlü veda

Şanlıurfa'da görevi başında, firari bir şüpheliyi yakalamak isterken çıkan arbedede fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mesut Acar (33) için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Tören boyunca şehidin eşi Ecem Acar, oğlu Ali Asaf ve kardeşleri gözyaşı döktü. Törende konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Ramazan Bayramı'nın ilk günü yaşadığımız bu acı olayla polis memurumuzu kaybettik. Kederli ailesine başsağlığı diliyorum" dedi. İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ise yaptığı konuşmada, "Hepimizi derinden üzen bu menfur olayda yakalanan şüpheli başta olmak üzere, suç işleyen şehir eşkıyaları bilmelidir ki, bizler bu tür olaylar karşısında asla geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı. Mesut Acar'ın naaşı kara yoluyla götürüldüğü Muş'un Hasköy ilçesi Elmabulak köyündeki aile kabristanında defnedildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da şehit olan polis memuru Mesut Acar'ın ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.