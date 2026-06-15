Şehit polise veda töreni

Muğla'da, KADES uygulaması ihbarına gittiği adreste silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, polis eskortu eşliğinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin babası Bilal Baş, annesi Saniye Baş, polis eşi Özlem Baş, kızı Ayseren Baş, Muğla Valisi İdris Akbıyık, protokol üyeleri, askeri erkan, emniyet mensupları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende eşinin tabutuna sarılan Özlem Baş, "Ağlamayacağım. Korkma tamam mı? Kelime-i Şahadet getir. 'Güzelim' diyordun ya bana bak korkma. Hepimizi duyuyorsun, biliyorum. Sen zaten cennete gidiyorsun. Sadece sensiz kalacağım diye üzülüyorum" diyerek ağladı.

PELUŞ OYUNCAĞI İLE VEDA ETTİ

Peluş oyuncak ile katıldığı törende, babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun yanına getirilen Ayseren Baş (5), 'Babamı görmek istiyorum' demesi üzerine annesi Özlem Baş, "Babamız melek oldu ama bizi her zaman koruyacak. Çünkü güçlüyüz biz. Artık benim kızım şehit kızı. Kızıma da oğluma da çok iyi bakacağım. Sen hiç merak etme" demesi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Törende öz geçmişi okunan şehit polis memuru Tayfun Baş için saygı duruşunda bulunuldu. İl Müftüsü Rüstem Can tarafından yapılan duanın ardından Baş'ın tabutu, cenaze aracına konulup, polis eskortu eşliğinde defnedilmek üzere eşinin memleketi olan Denizli'ye uğurlandı.